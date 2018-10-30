В Черновцах сотрудник полиции жестоко избил мужчину, сделававшего ему замечание о неправильной парковке

В Черновцах сотрудник полиции избил мужчину за то, что тот сделал ему замечание за неправильную парковку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает депутат Черновецкого городского совета Владимир Бешлей.

«25 октября возле корпуса юридического факультета ЧНУ работник правоохранительных органов Дикий Владислав Сергеевич жестоко избил прохожего. Потерпевший с тяжелыми травмами пребывает в нейрохирургии на Фастовско», — пишет он.

Местное издание «Молодой буковинец» сообщает, что на сессии городского совета подробности происшествия также рассказала жена потерпевшего Елена Савосюк.

- 25 октября в 13:30 моего мужа жестоко побил полицейский. И никто не предпринимает никаких мер. Муж узнал нападавшего. Камера наблюдения зафиксировала номера машины. На следующее утро я увидела эту машину, поехала за ней, вызвала патруль. Патруль взял данные только одного пассажира этой машины. Они не взяли данные Дикого Владислава Сергеевича. Я его сфотографировала, отправила фото мужу, муж его узнал. Мы обращались к следователю, сказали, что никто никаких мер не принимает, — сказала она.

Представитель патрульной полиции Валентин Мишковский на своей странице в Facebook заявил, что мужчина, запечатленный на видеозаписи, не является работником патрульной полиции Черновицкой области.

По информации издания «Молодой буковинец», Владислав Дикий ранее работал в патрульной полиции, но несколько месяцев назад перевелся в другой департамент.

Напомним, в Николаеве СБУ задержала трех офицеров полиции – их подозревают в пытках наркозависимого.