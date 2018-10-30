Антимонопольный комитет начал расследование, как департамент ЖКХ проводил конкурс на управляющую компанию в Николаеве

Николаевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло дело в отношении департамента ЖКХ Николаевского городского совета о нарушении им законодательства о защите экономической конкуренции во время конкурса по выбору управляющей компании.

Об этом идет речь в сообщении Антимонопольного комитета.

Напомним, что по результатам конкурса обслуживать дома практически в половине города доверили управляющей компании «Місто для людей – Миколаїв».

Антимонопольный комитет рассмотрел обращение и информацию, которую ему предоставили «субъекты хозяйствования» и депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный.

«Департамент ЖКХ своим приказом от 06.06.2018 №79 утвердил конкурсную документацию к конкурсу по назначению управляющего многоквартирными домами в Николаеве… применение отдельных положений которой может привести к искажению конкуренции на рынке услуг по управлению многоквартирным домом (группой домов)».

«Такие действия департамента содержат признаки нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» в виде антиконкурентных действий органа местного самоуправления путем принятия решения, которое может привести к искажению конкуренции. Расследование по делу продолжается», - сообщили в АМКУ.

Напомним, что все договоры с компанией «Місто для людей - Миколаїв» подписал заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин. Бывший директор департамента ЖКХ Андрей Палько заявил, что конкурс прошел с нарушениями и отметил, что Александр Репин не имел права самовольно подписывать договоры с управляющей компанией без утверждения исполкома. 29 августа члены исполнительного комитета Николаевского горсовета поддержали решение об обращении в суд с иском об отмене результатов конкурса на управляющую компанию. Однако мэр Александр Сенкевич единственный проголосовал против этого.

Временная контрольная комиссия, созданная для проведения проверки и выявления возможных фактов нарушений, которые были допущены во время проведения конкурса по назначению управляющего для многоквартирных домов в Николаеве, единогласно проголосовала за решение, что конкурсный отбор был незаконным.



Ранее управление аппарата Николаевского горсовета обратилось к силовикам, чтобы те проверили итоги конкурса на управляющую компанию.