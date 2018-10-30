В Запорожье задержали мужчину, который выдавал себя за депутата и предлагал сотруднику СБУ взятку в $5 тысяч

В Запорожье задержали жителя Мелитополя, который представлялся местным депутатом и предлагал взятку сотруднику СБУ.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Мужчина представился депутатом поселкового совета и предложил оперуполномоченному СБУ $ 5тыс. за возврат изъятых у него при обыске вещественных доказательств - гранаты и патронов, а также за не привлечение его к уголовной ответственности.

После получения взятки оперативник обратился в департамент внутренней безопасности СБУ.

Злоумышленника задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса в центре Запорожья при попытке передачи оговоренной суммы. Открыто уголовное дело, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее СБУ по запросу ФБР задержала интернет-мошенников из Африки.