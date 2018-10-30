В Николаеве мошенницы, обещая «снять порчу», выманили у местных жительниц около ₴90 тысяч

В Николаеве две местные жительницы стали жертвами мошенниц, который обещали «снять порчу» за определенную денежную сумму.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

По словам одной из потерпевших, 26 октября около 10:00 она проходила неподалеку междугородного автовокзала по улице Пограничной, когда ее позвала незнакомая женщина и сказала, что якобы на потерпевшую наложен сглаз, который она может снять. Через несколько минут к ним подошла еще одна женщина, которой якобы уже помогала мошенница, и начала ее восхвалять. После чего потерпевшая согласилась воспользоваться услугами мошенницы, которая сообщила, что обряд нужно проводить исключительно на денежных купюрах, и заявительница пригласила незнакомку домой. Уже в доме женщина достала свои сбережения в размере 1,5 тысячи долларов, 150 евро и 4 тысячи 500 гривен и отдала их злоумышленнице, которая сразу же исчезла. Через некоторое время, потерпевшая обратилась в отдел полиции.

«Приметы первой злоумышленницы: около 60 лет, рост 165 см, крепкого телосложения, была одета в пальто серого цвета, вязаную шапку серого цвета. Приметы второй злоумышленницы: около 30 лет, худощавого телосложения, рост 160 см, был одет в куртку серого цвета и шапку серого цвета, на шее шарф», - добавили в полиции.

В тот же день, около 13 часов по улице Генерала Карпенко к 79-летней пенсионерке подошли две неизвестные женщины, которые также сообщили потерпевшей о страшной порче. После этого женщина отдала все свои сбережения в размере 1 тысяч 350 долларов и 3 тысяч 500 Гривен.

«Приметы первой злоумышленницы: возраст около 48-50 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, одета в пальто темно-синего цвета, разноцветный шарф, на голове берет светлого цвета, волосы русые, очки для коррекции зрения, родинки на обеих щеках, в руках держала сумку черного цвета. Приметы второй злоумышленницы: возраст около 45 лет, рост 178 см, волосы темные, одета в пальто темно-синего цвета, в руках черная сумка», - отметили в ведомстве.

По данным фактам начаты уголовные производства по признакам части 1 и части 2 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины («Мошенничество»), санкции которых предусматривают наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что в Киеве задержали «экстрасенсов», которые «решали» проблемы магическими обрядами за 40-60 тысяч долларов.