На Полтавщине полиция задержала банду, которая грабила и пытала раскаленным утюгом пенсионеров

В Полтавской области полиция задержала преступную группировку, которая ограбила пенсионера и пытала его раскаленным утюгом.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

Четверым задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.187 (разбой), ч. 3 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Во время досудебного расследования установлено, что преступная группировка действовала на территории Полтавской области и других регионов Украины. Группа грабила и совершала дерзкие разбойные нападения на квартиры пожилых людей.

Злоумышленники проникали в дома пенсионеров, связывали их, избивали их, пытали раскаленным утюгом и отбирали денежные средства и личные вещи. Так, обнаружен и изъят утюг со следами, вероятно, кожи и крови пострадавших.

Жертвами преступных действий бандитов стали пожилые люди. Правонарушители задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В результате 17 обысков на территории Полтавской, Киевской и Днепропетровской областей в домах задержанных лиц обнаружили и изъяли вещи, принадлежащие потерпевшим.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

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