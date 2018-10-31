Вице-президент федерации бокса Киева выстрелил в ногу прохожему – суд отказался отправить его в СИЗО

В Киеве бывший «подчиненный» Юры Енакиевского Николай Щур подозревается в том, что он выстрелил в ногу мужчине, но суд отказался отправить его в СИЗО.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Дмитрий Гнап.

«Помните в прошлом году бандит избил полицейского прямо в Оболонском райотделе полиции? Бандита зовут Коля Щур – он родом из Донецка, работал на Юру Енакиевского. И хотя бандит тогда сломал полицейскому челюсть, его даже не арестовали и выпустили на свободу. Как дела у гангстера Щура сегодня? Нормально. На днях прострелил ногу прохожему за то, что тот сделал ему замечание за неправильную парковку. Сегодня суд вновь отказался помещать Щура в ​​СИЗО. И снова выпустил его на свободу. Потому что, как сказал один деятель: «Коля – хароший парень», - написал Гнап.

Как сообщает «Украинская правда», Николай Щур является вице-президентом федерации бокса Киева.

В отделе коммуникации полиции Киева сообщили подробности случившегося конфликта. Возле развлекательного заведения на улице Большая Васильковская к полицейским обратились двое пострадавших. По их словам, между ними и неизвестными из-за замечания возник словесный конфликт и драка, в результате которой один из правонарушителей выстрелил из неустановленного оружия. После этого злоумышленники на автомобиле уехали с места происшествия. У одного из пострадавших врачи обнаружили огнестрельное ранение ноги, у другого – травму головы.

Начато уголовное производство по части 4 статьи 296 («Хулиганство с применением оружия») Уголовного кодекса Украины. Подозреваемого в стрельбе 36-летнего уроженца Донецка задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде ночного (с 22:00 до 6:00) домашнего ареста.

В январе 2017 этот же мужчина в помещении Оболонского управления полиции нанес телесные повреждения столичному патрульному. Тогда злоумышленник приехал на помощь своей знакомой, которую патрульные полицейские заподозрили в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. После избиения полицейского подозреваемый стал фигурантом уголовного производства, открытого по статье 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины. В дальнейшем обвинительный акт был направлен в суд для принятия решения.

Напомним, что ранее суд отправил в СИЗО двоих участников ночной перестрелки, в которой ранили николаевца.