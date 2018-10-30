Францию накрыли аномальные несезонные снегопады – более 200 тысяч домов остались без света

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Сильные снегопады в юго-центральной Франции вызвали хаос на дорогах и привели к обесточиванию почти 200 тыс. домов французов.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает «Европейская правда».

Уровень снега местами достиг 40 см. Неожиданные несезонные метели поразили регион Овернь-Рона-Альпы и прилегающие районы к югу и к западу от Лиона. Толстый слой снега покрыл дороги в городах, сотни автомобилей остановились.

Около 900 грузовиков «застряли» на дорогах. Несколько сотен водителей были вынуждены покинуть автомобили, чтобы найти место для ночлега. Люди публиковали сообщения в Facebook с просьбой о спасении. Для очистки дорог была применена спецтехника.

Французский энергодистрибьютор Enedis сообщил, что 195 тысяч домов в двух центральных регионах страны, Лимузен и Центр-Долина Луары, остались без света.

Синоптики отвергли критику, что они не предупредили население об ухудшении погодных условий. Они заявили, что сообщали о плохой погоде за несколько дней до того, как она ударила по региону.

Роман Свиридов

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