В Антарктиде российский полярник ранил ножом своего коллегу, который «спойлерил», чем закончатся книжки

На российской полярной станции Беллинсгаузен в Антарктиде 9 октября инженер всадил нож в грудь сварщика, который постоянно рассказывал ему, чем закончатся книги.

Об этом сообщает «ТСН» со ссылкой на «Mirror».

Сергей Савицкий Олег Белогузов

55-летний инженер Сергей Савицкий и 52-летний сварщик Олег Белогузов проводили годы в Антарктиде и на досуге читали книги. Савицкого разозлило, что Белогузов постоянно рассказывает ему концовки книг. В один из таких разов инженер не выдержал и схватился за нож.

Сейчас он находится в Санкт-Петербурге под стражей. Его обвиняют в покушении на убийство.

Напомним, что лучшим питейным заведением в Антарктиде назвали украинский бар «Фарадей».