Суд оправдал члена Высшего совета юстиции, которого Генпрокуратура обвиняла в вымогательстве 500 тысяч долларов

Суд оправдал члена Высшего совета юстиции Павла Гречковского, которого обвиняли в мошенничестве.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Евгений Солодко.

«Разгромное, оглушительное поражение фальсификаторов из ГПУ. Этот приговор разберут на цитаты, он фантастический по формулировкам, логическим построения, выводам. «Дело Гречковского» признано сфабрикованным, адвокат Павел Гречковский оправдан!» - написал Солодко.

Напомним, в сентябре 2016 года генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании на вымогательстве и получении взятки в полмиллиона долларов США члена Высшего совета юстиции Павла Гречковского.

По словам генпрокурора, Гречковский пытался через посредника получить неправомерную выгоду за принятие в пользу одного из граждан выгодного ему решения апелляционного суда.

Тогда задержали также посредника – арбитражного управляющего Минюста, который, по данным ГПУ, в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тысяч долларов. Позднее арестовали автомобиль Гречковского «Maybach».