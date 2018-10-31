Суд отправил под ночной домашний арест подозреваемого во взяточничестве главврача Кривоозерской ветеринарной больницы

Судья Центрального районного суда Иван Дирко избрал меру пресечения подозреваемому в систематическом получении взяток начальнику Кривоозерской государственной районной больницы ветеринарной медицины, а также отстранил его от должности до конца текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Как известно, ранее сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями полиции и под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Николаевской области на систематическом получении взяток руководителя государственной районной больницы ветеринарной медицины. Правоохранители установили, что чиновник в сговоре с подчиненными подделывал выводы ветеринарно-санитарной экспертизы без проведения надлежащих анализов мясной продукции для реализации населению. Делец вместе с сообщниками наладил выдачу фиктивных разрешительных документов на транспортировку и реализацию мяса в регионе в то время, когда на Николаевщине периодически вспыхивают заболевания африканской чумой свиней, создавая непосредственную опасность для жизни и здоровья граждан.

Согласно материалам ходатайства, чиновник получил от местного предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 8 тысяч гривен за получение соответствующего ветеринарного свидетельства без прохождения ветеринарного контроля.

Прокурор просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 06:00, обосновывая это тем, что подозреваемый может скрываться от следствия и суда, уничтожить или исказить вещи и документы, которые имеют значение в данном уголовном производстве, влиять на свидетелей и потерпевшего, с целью склонения к даче ложных показаний, поступить аналогичное уголовное преступление.

Подозреваемый и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства.

Исследовав материалы и заслушав мнения сторон, суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде не круглосуточного домашнего ареста. Кроме этого, суд отстранил подозреваемого от должности до 30 декабря 2018 года.

Напомним, 23 октября в Николаеве оперативники управления по защите экономики совместно с сотрудниками управления внутренней безопасности полиции и следователями СУ ГУНП в Николаевской области задержали начальника управления фитосанитарной инспекции Госпропотребслужбы в Николаевской области Игоря Степанищева, который хотел дать взятку офицеру полиции. Задержание происходило в кафе «Дейли Спорт» непосредственно во время передачи Степанищевым неправомерной выгоды в размере $3 тысяч начальнику одного из отделов николаевского управления по защите экономики ДЗЭ Украины.

В марте 2012 года в Николаеве при получении взятки был задержан начальник Государственной инспекции защиты растений Николаевской области Владимир Майхрич. Тогда сумма взятки составили 45 тысяч гривен.

А в 2010 году нынешний депутат Николаевского области от ВО «Батьківщина» Сергей Чмырь, будучи начальником Украинской государственной семенной инспекции Министерства аграрной политики Украины, обвинялся в том, что организовал коррупционный механизм, по которому подчиненные платили ему взятки. Чиновник был задержан во время получения от подчиненного очередной взятки в пять тысяч долларов США, в кабинете изъяли еще 150 тысяч гривен и 17 тысяч долларов. Чмырь был осужден к лишению свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества, но позже Апелляционный суд Киева смягчил приговор и Сергея Чмыря освободили от отбывания наказания в колонии, назначив испытательный срок два года.