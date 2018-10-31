В Архангельске у входа в здание ФСБ прогремел взрыв, есть погибший и пострадавшие

В среду, 31 октября, в Архангельске прогремел взрыв у здания областного управления Федеральной службы безопасности. В результате происшествия один человек погиб еще трое пострадали.

Об этом сообщает «Интерфакс».

- Медики сделали все возможное, но ни чем не смогли помочь пострадавшему при взрыве в центре Архангельска. Он скончался от полученных травм, - сообщает агентство.

- Предварительно у входа в здание УФСБ в центре Архангельска раздался небольшой мощности хлопок не бытового характера, - уточнил источник.

Известно, что погибший при взрыве не является сотрудником ведомства. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь регионального управления ФСБ Елизавета Семушина, передает «Страна».

- Мы можем подтвердить, что погиб один человек, который не является сотрудником ФСБ, - сказала Семушина.

По данным телеграм-канала Mash, неизвестный мужчина принес с собой взрывное устройство и взорвал его на входе в управление ФСБ. Сам мужчина погиб при взрыве, а трое сотрудников спецслужбы получили ранения.

Движение транспорта в районе инцидента перекрыто на участке Троицкого проспекта от улицы Поморской до улицы Карла Либкнехта.

Напомним, что ранее в Керчи студент устроил массовое убийство в колледже.