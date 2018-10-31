Общественный совет Минспорта обратился в ГПУ с просьбой проверить передачу горсоветом Николаева в аренду на 20 лет землю под картодромом

Общественный совет при Министерстве молодежи и спорта Украины обратился к Генпрокурору Юрию Луценко с просьбой расследовать передачу Николаевским горсоветом в аренду земельного участка, на котором расположен картодром.

Соответствующий документ обращения на своей странице в Facebook опубликовал Юрий Юрченко.

Ранее сообщалось, что в 2013 году горсовет Николаева отдал на 20 лет в аренду скандальному экс-владельцу «Стирола» землю под картодромом.

Обращаются также и к главе Николаевской области Алексею Савченко, и.о. начальнику управления молодежи и спорта Николаевской ОГА Виктору Гинкулу, мэру Александру Сенкевичу, главе гуманитарной комиссии в горсовете Николаева Сергею Мотузу, главе земельной комиссии в горсовете Игорю Концевому, начальнику управления спорта Олегу Машкину и начальнику правления земельных ресурсов Александре Ефименко.

Общественный совет просит предоставить информацию касательно причин передачи в аренду земельного участка, на котором находиться спортивный объект, платит ли предприниматель аренду, выделяются ли с городского или областного бюджета деньги для поддержания функционирования картодрома и другие вопросы.

Также они предлагают вернуть земельный участок в пользование общины города Николаева и обеспечить создание на базе картодрома детско юношеской спортивно-технической школы по развития технических видов спорта.

Отметим, что фактом передачи земли в аренду заинтересовалась Генпрокуратура Украины. 10 августа 2017 года было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины. В рамках этого производства Главное следственное управление ГПУ осуществляет досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами управления градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета, членами градостроительной комиссии, а также отдельными депутатами Николаевского горсовета, которые с корыстных мотивов по предварительному сговору с должностными лицами ООО «Нерейинтертранс», подготовили и приняли необходимые разрешительные документы на передачу компании в аренду земельный участок площадью 1 500 000 квадратных метров на проспекте Корабелов, 2-Б, оценочной стоимостью более 80 миллионов гривен.

ООО «Нерейинтертранс» зарегистрировано в Николаеве. Её бенефициарным владельцем является Игорь Николаевич Янковский, а директором - Владимир Иванович Захаров. Основным видом деятельности компании является вспомогательное обслуживание водного транспорта .

Игорь Янковский является сыном Николая Янковского, экс-владельца ОАО «Концерн «Стирол». «Зеркало недели» в 2016 году опубликовало материал о коррупционных деяниях Игоря и Николая Янковских.

Также в июне 2016 года народный депутат Украины Владимир Арьев обращался к Генпрокурору Луценко относительно схемы вывода денег за границу семьей Янковских.

«Это дело стало объектом внимания международного консорциума журналистов-расследователей OCCRP, представителю которого я прокомментировал этот случай. Речь идет о выводе сотен миллионов долларов концерна «Стирол» из Украины и уклонения от уплаты налогов в Украине, Венгрии и других странах Европы», – писал тогда Арьев.

Стоит отметить, что Всеукраинский благотворительный фонд «Инициатива во имя будущего», основателем которого является Игорь Янковский, с 2014 года финансирует проведение в Николаеве конкурса короткометражного кино «Гражданский проектор». В то же время экс-глава Николаевской ОГА Вадим Мериков и экс-заместитель главы ОГА Оксана Янишевская на протяжении этих 4 лет сопровождали конкурс, по их инициативе была учреждена отдельная номинация. И не единожды Янковский был замечен в их компании.