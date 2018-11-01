В американской тюрьме убили 89-летнего гангстера, который стал героем голливудских фильмов

В тюрьме Хазелтон в штате Западная Виргиния найден мертвым гангстер Джеймс Балджер по прозвищу Уайти, 89-летнего преступника избили до смерти.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на «The New York Times».

Еще подростком Балджер присоединился к одной из уличных банд Южного Бостона. Впервые его поймали на краже в возрасте 14 лет и несколько раз приговаривали к заключению в тюрьме для несовершеннолетних. Затем Балджер пошел на службу в армию, но и там несколько раз попадал за решетку, в том числе за самоволку. Свое прозвище Уайти – то есть «беленький», «белобрысый» – гангстер получил из-за светлых волос. Он всегда ненавидел его, но так и не смог от него избавиться.

После армии Балджер вернулся в Массачусетс и отсидел первый полноценный срок в настоящей взрослой тюрьме – за вооруженное ограбление и угон автомобиля. Выйдя на свободу, он сделал большую криминальную карьеру, став одним из самых известных преступников Южного Бостона.

«Каждому в этом ирландском анклаве были с детства известны сказания о его подвигах, передававшиеся из уст в уста: о том, как он стрелял людям между глаз, вытаскивал у врагов сердца ледяными щипцами, душил женщин, которых подозревал в предательстве, хоронил жертв на тайных кладбищах, предварительно вырывая зубы, чтобы их невозможно было опознать», - пишет «The New York Times».

В устрашающей мифологии, возникшей вокруг фигуры Балджера, он одновременно представал бостонским Робин Гудом, который на День благодарения дарил индейку беднякам, никогда не продавал наркотики детям и соседям, доверял только ирландцам, не продавал друзей и бесконечно скрывался от преследований нечистых на руку чиновников, которых подкупали его враги. В драме «Отступники» 2006 года он стал прототипом персонажа Джека Николсона, в 2015 году о жизни гангстера был снят фильм «Черная месса» с Джонни Деппом в главной роли.

Эффектно оттенял образ Джеймса Балджера его младший брат Уильям, который с 1978 по 1996 год занимал пост председателя сената штата Массачусетс и стал рекордсменом по продолжительности пребывания в этом кресле. Все эти годы он отрицал какие-либо контакты с братом-преступником, но все-таки вынужден был уйти в отставку, когда Уайти окончательно ушел в подполье.

Самая главная тайна Джеймса Балджера заключалась в том, что с середины 1970-х годов он был осведомителем ФБР, которое сквозь пальцы смотрело на его преступления. В 1994 году полиция штата Массачусетс решила арестовать гангстера за рэкет. Официально ФБР не поставили в известность об этих планах. Балджер скрылся за несколько дней или недель до задержания – как впоследствии выяснилось, о подготовке операции ему сообщил агент, который долгие годы был его куратором в бюро расследований.

Гангстер успел тщательно подготовиться к побегу. Он сделал пластическую операцию и надежно спрятал пакеты с деньгами, драгоценностями и фальшивыми паспортами – причем не только в Северной Америке, но и в Европе, в том числе в Лондоне, Дублине и Венеции. Вместе со своей подругой Кэтрин Грейг, которая младше него на 20 с лишним лет, Балджер поселился в небольшой квартире в калифорнийском городе Санта-Моника, всего в нескольких минутах ходьбы от тихоокеанского побережья.

Балджер скрывался на протяжении 16 лет. В течение 12 из них он занимал вторую (после Осамы бин Ладена) строчку в списке самых разыскиваемых ФБР преступников. Большую часть этого времени гангстер провел за просмотром телевизора. Балджер не выходил из дома, но его подвело пристрастие Кэтрин Грейг к посещению салонов красоты и особенно к отбеливанию зубов. Зная о ее привычках, агенты сумели вычислить преступника.

Балджера и его подругу арестовали 22 июня 2011 года. В их квартире нашли больше 800 тысяч долларов наличными, целый арсенал оружия и несколько фальшивых паспортов. Гангстера обвинили в причастности к 19 убийствам, а также в рэкете, мошенничестве и многочисленных грабежах. Жюри присяжных в 2013 году утвердило обвинительный приговор по 31 эпизоду из 32-х. Балджера приговорили к двум пожизненным срокам.

К моменту вынесения приговора уже было широко известно о том, что гангстер сотрудничал с ФБР. После суда Балджера несколько раз переводили из одной тюрьмы в другую. Когда в октябре 2018 года его решили отправить в Хазелтон, адвокат гангстера заявил, что «тюремные власти самовольно заменили заключение смертным приговором». Обеспокоенность по поводу такого решения высказывали даже политики. Только за 2017 год в Хазелтоне зафиксировали 275 случаев применения насилия, как минимум два человека погибли. Балджер был убит уже на следующий день после того, как оказался в этой тюрьме.