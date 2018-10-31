В Николаеве прокуратура подозревает бизнесмена в том, что он подделал решение суда и завладел двумя коммунальными зданиями

В Николаеве директора фирмы подозревают в том, что он подделал решение суда и завладел двумя зданиями на улице Олейника, которые были в коммунальной собственности.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, а также пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Следственное управление ГУНП в Николаевской области совместно с управлением Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры объявили 31-летнему бизнесмену о подозрении по части 4 статьи 190 («Мошенничество») и частям 1 и 4 статьи 358 («Подделка документов, сбыт или использование поддельных документов») Уголовного кодекса Украины.

В апреле 2010 года с помощью компьютерной техники подозреваемый подделал решение Ленинского районного суда об удовлетворении иска о наследовании права собственности на два нежилых здания по адресам улица Олейника 34Б и 38А. Общая площадь зданий составляет более 150 кв.м. В 2016 году он зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью и внес в его уставной капитал эти два здания, а впоследствии по поддельным документам зарегистрировал право собственности на эти здания за указанным ООО, в котором был директором.

«Мошенник завладел двумя хозяйственными сооружениями, расположенными на придомовой территории жилых многоэтажных домов в Ингульском районе, принадлежащих территориальной общине Николаева, и которыми на правах аренды пользовалось ЖКП «Південь». Этим он нанес материальный ущерб на сумму полмиллиона гривен. В дальнейшем злоумышленник продал эти здания другому лицу», - сообщили в полиции.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на указанное имущество и признании заключенных договоров о купле-продаже, а также о регистрации права собственности недействительными.

Напомним, что купленный Сенкевичем недострой на Намыве за ₴11 миллионов уже полгода находится в аресте.