Суд дал 10 лет тюрьмы с конфискацией варщику амфетамина, который пытался наладить торговлю в Николаеве и Коблево

Фото в момент задержания наркоторговца Суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Измаила и конфисковал все его имущество за организацию наркоторговли в Николаеве и Коблево.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Веселиновского районного суда Николаевской области.

Как известно, 31 марта 2017 года СБУ задержала в Коблево ранее судимого за кражи и мошенничество жителя Измаила, который пытался наладить сбыт наркотиков для туристов в курортном поселке. Во время задержания у него нашли крупную партию амфетамина. В Измаиле также выявили лабораторию, где также обнаружили много наркотиков и прекурсоров.

Согласно приговору, обвиняемый еще в январе купил амфетамин у неустановленного следствием гражданина, а потом отправил наркотик по почте из Измаила в Николаев покупателю, который находился под контролем правоохранительных органов.

В марте наркотороговец уже через интернет заказал оборудование, при помощи которого начал изготавливать амфетамин самостоятельно.

31 марта он привез изготовленный наркотик в Коблево и продал своему предыдущему покупателю за 50 тысяч гривен.

Обвиняемый в суде признал свою вину, но пожаловался, что его на преступление провоцировал его покуптель, который работал под контролем правоохранителей. По словам обвиняемого, тот якобы давал ему деньги на приобретение оборудования и ингредиенты для производства амфетамина, а он согласился после такого «давления» поскольку у него в тот момент не было денег. Он уверял, что негласный агент якобы постоянно жаловался, что тот никак не может приготовить два килограмма амфетамина.

Когда встретился со своим подельником в Коблево, то начал отдавать ему 25 пакетиков амфетамина по 10 грамм, но в этот момент его задержали сотрудники СБУ.

Допрошенный как свидетель негласный агент рассказал, что ему в январе поступила информация от знакомого по прозвищу «Седой», который сидит в тюрьме, что обвиняемый ищет сбытчика для двух килограммов амфетамина.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 и 3 статьи 307 Уголвоного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с конфискацией принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Напомним, как в Веселиново полиция задержала супругов-организаторов наркоторговли и двух их «подчиненных». Полиции пришлось устроить штурм дома подозреваемых.