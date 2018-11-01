Сотрудницу банка из Первомайска будут судить за присвоение 150 тысяч гривен

В Первомайске передали в суд дело сотрудницы одного из филиалов банка, которая присвоила денежные средства клиентов на общую сумму более 150 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В декабря 2017 – апреле 2018 года банковская работница подделывала документы и вносила несанкционированные изменения в информацию о состоянии текущих счетов клиентов. По результатам проведения ревизии и судебно-почерковедческих экспертиз собраны доказательства причастности обвиняемой к почти 40 эпизодам преступления.

Ее обвиняют в повторном присвоении чужого имущества, подделке официальных документов, несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах. Обвиняемая частично возместила убытки государству. 30 октября обвинительный акт направили в суд для рассмотрения по существу. За совершение инкриминируемых преступлений обвиняемой грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что указанные преступления совершила 24-летняя кассирша банка.