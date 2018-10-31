Наркополиция в свой профессиональный праздник задержала в Вознесенске троих торговцев опием

В Вознесенске 30 октября полиция задержала трех наркоторговцев – 53-летнего мужчину и двух его сообщниц возрастом 44 и 47 лет.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Вознесенский отдел полиции поступила информация, что трое местных жителей хранят и продают наркотики в своем жилье. Во время обыска в домах злоумышленников изъяли флакон с темно-коричневой жидкостью, которая предназначалась для продажи, добытые преступным путем 18,5 тысяч гривен, пистолет и патроны. Наркотики задержанные продавали среди своих знакомых и за один миллилитр брали 80 гривен.

Следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств»). После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении задержанного мужчины к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия.

Отметим, что 30 октября в Украине – это Национальный День работников подразделения по борьбе с наркотиками.

Напомним, что ранее в Николаеве полиция «накрыла» наркопритон.