Чемпиона мира из сборной Италии приговорили к двум годам тюрьмы за хранение оружия

Бывшего футболиста «Ювентуса», «Удинезе» и сборной Италии, чемпиона мира 2006 года Винченцо Яквинту приговорили к двум годам тюрьмы за хранение оружия.

Об этом сообщает «Николаевский спорт» со ссылкой на «Дождь».

Он стал фигурантом дела калабрийской мафии «Ндрангета». Яквинту обвиняли также в участии в деятельности этой группировки. Суд Реджо-ди-Калабрия снял с футболиста это обвинение. Весной 2018 года прокурор потребовал для него шесть лет тюрьмы. Яквинта не будет отправлен в тюрьму до тех пор, пока не исчерпает все возможности для апелляции.

Дело на Яквинту завели в 2015 году, когда у него обнаружили револьвер Smith & Wesson 357 калибра, пистолет Browning Kel-tec калибра 7.65 и 126 патронов. Это оружие он передал отцу. С 2012 года суд запретил Яквинте-старшему владеть оружием из-за подозрений в том, что у него есть связи с «Ндрангетой». Выяснилось, что сын передал ему пистолеты до 2012 года, однако они этот факт не задекларировали.

Отца спортсмена Джузеппе Яквинту суд приговорил к 19 годам тюрьмы за мафиозную деятельность. Кроме футболиста и его отца по делу проходят еще 146 человек.

Оба подсудимых присутствовали в зале при вынесении приговора. Ранее Винченцо Яквинта в суде заявил, что никак не связан с «Ндрангетой», и он и его семья невинно пострадали. Он добавил, что гордится тем, что выиграл Кубок мира и тем, что он калабриец.

Напомним, что звездного футболиста мадридского «Реала» приговорили к условному сроку за неуплату налогов.