Во время вчерашнего ДТП возле «Колоса» николаевские патрульные уберегли пьяного водителя от суда Линча

Пьяный водитель автомобиля «BMW», который устроил ДТП в районе рынка «Колос», ранее уже был лишен водительских прав.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила.

Напомним, что 30 октября этот водитель скрылся с места ДТП, а когда пытался сбежать от патрульных, то врезался в их автомобиль, стоящий рядом «ВАЗ» и вылетел на зеленую зону.

По словам Данилы, водитель «BMW», не реагируя на требования патрульных об остановке, на большой скорости пролетел на красный свет, при этом чуть не сбив пешеходов. После этого он пошел на столкновение с патрульным авто.

«Не справившись с управлением, нарушитель на скорости влетает в припаркованный на встречной полосе «ВАЗ», из которого несколько минут назад вышел водитель (ангел-хранитель отработал на 110%!). От удара «BMW» отлетает в сквер, где он, проехав по инерции еще метров 20, останавливается. Водитель с пассажиром выскакивают из покореженной машины, и как зайцы начинают бежать в разные стороны. Но далеко они не ушли, патрульные их догнали, ласково уложили лицом вниз и надели красивые, блестящие браслеты», - сообщил начальник патрульной полиции.

Водитель «BMW» был лишен права управлять машиной за предыдущие «достижения» и в этом случае отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.