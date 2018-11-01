Киберполиция поймала николаевца, который распространял вирус и получал контроль над компьютерами жертв

Сотрудники Причерноморского управления департамента киберполиции разоблачили жителя Николаева в распространении вредоносного программного обеспечения, при помощи которого он дистанционно управлял компьютером жертвы, а также получал доступ к веб-камере зараженного компьютера.

Об этом сообщается на сайте департамента киберполиции.

Во время обыска в квартире злоумышленника полицейские изъяли ноутбук, где находилась административная панель управления вредоносным программным средством.

«Сотрудники киберполиции установили, что злоумышленник с целью распространения вредоносного программного средства создал несколько каналов на видеохостинге «Youtube». На этих каналах он размещал видеорекламу развлекательных программ для компьютера, и в описания к видео предоставлял ссылки, через которое пользователь имел возможность загрузить такую ​​программу. Затем пользователь загружал вредоносное программное обеспечение», – говорится в сообщении.

Во время предварительного осмотра изъятой техники установлено около 50 пораженных вирусом компьютеров. Также, выявили информацию, которую злоумышленник успел скопировать с компьютеров жертв.

Сейчас изъятую технику направили на проведение компьютерно-технической экспертизы.

Решается вопрос об объявлении подозрения хакеру по части 2 статьи 361-1 («Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт») и части 2 статьи 361 («Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как на Николаевщине хакер подключился к компьютеру владельца терминала самообслуживания и за месяц незаметно вывел 200 тысяч гривен.