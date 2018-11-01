В Николаеве автомобиль на еврономерах сбил женщину и скрылся с места аварии - полиция разыскивает водителя

Утром в четверг, 1 ноября, в Ингульском районе Николаева автомобиль сбил женщину и скрылся с места аварии.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Около 8:00 неустановленный водитель автомобиля у дома № 1/4 по улице Казарского совершил наезд на 57-летнюю женщину и скрылся с места происшествия.

Пострадавшую карета скорой медицинской помощи доставила в медицинское учреждение.

Разыскиваемый автомобиль, по предварительным данным, марки «Nissan» или «Opel» серого цвета, фрагмент государственного номерного знака - COF (или COW) 060, в результате ДТП имеет повреждения бампера и радиатора.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

«Полиция разыскивает правонарушителя и обращается к жителям Николаева, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефону (063) 426-23-32, по спецлинии 102, или же обращаться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12, отдел расследования ДТП», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Вознесенске водитель BMW сбил двух подростков на дороге прямо возле дома и сбежал с места ДТП.