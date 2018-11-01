В Николаеве владелец «ВАЗ» поймал на угоне автовора – до этого он успел обчистить еще одну «копейку»

В Николаеве владелец «ВАЗ-2101» задержал мужчину, который угонял его автомобиль, но заглох – оказалось, что до этого он обокрал рядом еще одну машину этой марки.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

31 октября около 07:15 в полицию обратился местный житель с сообщением о том, что в его автомобиле «ВАЗ 2101», который был припаркован возле дома №43 по улице Южной, разбили стекло и похитили автомагнитолу.

Через несколько минут полицейские получили еще одно сообщение, по тому же адресу, что неизвестный с другого автомобиля марки «ВАЗ-2101» похитил автомагнитолу, бортовой компьютер, 120 гривен, и пытается завладеть транспортным средством.

«Прибыв на место происшествия, правоохранители увидели одного из заявителей, который самостоятельно удерживал преступника. Как выяснилось, злоумышленник завладел имуществом одного автомобиля, решил обокрасть еще одну, который стоял неподалеку», – говорится в сообщении.

По словам 21-летнего задержанного, ему показалось, что похищенного имущества мало, поэтому он решил завладеть еще и машиной. Сев в автомобиль, он начал движение, однако из-за неисправности машины остановился и именно в этот момент вышел владелец, который и удерживал преступника до приезда полицейских.

Следственное отделение Ингульского отдела полиции начало уголовное производство по признакам части 1 статьи 185 («Кража») и части 2 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством») Уголовного кодекса Украины.

Санкции статей предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. По согласованию с местной прокуратурой злоумышленнику сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, как на Николаевщине полиция задержала мужчину, который пьяным ударил таксиста по голове бутылкой вина и угнал его автомобиль.