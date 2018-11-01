«Прятался в одном из столичных хостелов»: В Киеве задержали грузина, разыскиваемого Интерполом за убийство жительницы Польши

В Киеве в одном из хостелов задержали гражданина Грузии, который в октябре убил жительницу Польши в городе Лодзь, после чего сбежал в Украину.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По словам Аброськина, 20 октября в польском городе Лодзь безвестно исчезла 28-летняя гражданка Польши, труп которой нашли позже за городом. Полиция Польши установила подозреваемого в убийстве - гражданина Грузии, который после совершения преступления на следующий день выехал в Украину.

«Первый заместитель коменданта полиции Польши Анджей Шимчик обратился ко мне за помощью в установлении местонахождения и задержании преступника, который находится в международном розыске. Вчера в Киев прибыли польские полицейские и офицер полиции Грузии. Результат совместной работы сотрудников Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины, полицейских Польши и Грузии - уже на утро было установлено местонахождение преступника в Киеве в одном из хостелов, где его и задержали», - написал замшефа Нацполиции.

Podejrzany o zabójstwo 28-letniej Pauliny w Łodzi zatrzymany‼️Policjanci z @policja_lodzka i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji zatrzymali podejrzanego na jednej z ulic Kijowa ok. 6 rano, przy wsparciu policjantów ukraińskich @NPU_GOV_UA i oficera łącznikowego Gruzji🚨 pic.twitter.com/my468ZDKp2 — Polska Policja 🇵🇱💯 (@PolskaPolicja) 1 ноября 2018 г.

Напомним, в аэропорту Борисполь пограничники задержали двух иностранцев, разыскиваемых Интерполом.