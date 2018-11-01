«Прятался в одном из столичных хостелов»: В Киеве задержали грузина, разыскиваемого Интерполом за убийство жительницы Польши

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1357 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(814)   

В Киеве в одном из хостелов задержали гражданина Грузии, который в октябре убил жительницу Польши в городе Лодзь, после чего сбежал в Украину.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По словам Аброськина, 20 октября в польском городе Лодзь безвестно исчезла 28-летняя гражданка Польши, труп которой нашли позже за городом. Полиция Польши установила подозреваемого в убийстве - гражданина Грузии, который после совершения преступления на следующий день выехал в Украину.

«Первый заместитель коменданта полиции Польши Анджей Шимчик обратился ко мне за помощью в установлении местонахождения и задержании преступника, который находится в международном розыске. Вчера в Киев прибыли польские полицейские и офицер полиции Грузии. Результат совместной работы сотрудников Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины, полицейских Польши и Грузии - уже на утро было установлено местонахождение преступника в Киеве в одном из хостелов, где его и задержали», - написал замшефа Нацполиции.

Напомним, в аэропорту Борисполь пограничники задержали двух иностранцев, разыскиваемых Интерполом.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность