В Киеве в правительственном квартале полиция задержала около 40 вооруженных молодчиков – в их числе и скандальная Вита Заверуха

На столичном Печерске задержали около 40 человек за совершение хулиганских действий, во время инцидента пострадали двое правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

«Во время несения службы на улице Генерала Алмазова правоохранители обнаружили группу молодых людей, которые при себе имели балаклавы, дубинки и пиротехнические изделия. Они пытались установить палатки, а на замечания правоохранителей начали бросать пиротехнические изделия», - говорится в сообщении.

Всех участников, среди которых есть несовершеннолетние, доставили в Печерское управление полиции. Сейчас правоохранители устанавливают их анкетные данные и отбирают объяснения. Пострадавшим полицейским оказывают помощь медики.

«Решается вопрос о правовой квалификации», - отметили в полиции.

Как сообщила «Украинской правде» пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, задержанные назывались представителями организации «Неизвестный патриот», пока неизвестно, те же это люди, которых правоохранители задерживали в правительственном квартале 31 октября, или нет.

- Сейчас неизвестно. Будем разбираться. У них сейчас спрашивают анкетные данные, отбирают объяснения, - сказала она.

Блищик также прокомментировала информацию, публикованную в Facebook, о том, что к несовершеннолетним, находящимся в отделении, пришли родители, но их не пускают к детям.

- По процедуре их сначала должны опросить, установить их личности, отобрать объяснения. Потом когда уже будет известно, кто они, то вызывают родителей, чтобы им передать детей, и могут составлять протоколы на родителей, - пояснила Блищик.

По ее словам, накануне на 11-х родителей задержанных молодчиков составили административные протоколы. Одного из ребят задержали за хулиганство, остальных после отобрания объяснений отпустили.

На странице «Неизвестного патриота» в Facebook сообщается, что под Фондом госимущества, где они требовали отставки главы ФГИ Виталия Трубарова, задержали «около полутора сотен» членов их организации, в том числе их голову Евгения Строканя и его жену Виту Заверуху.

Как известно, 4 мая 2015 года в Деснянском районе Киева во время преследования автомобиля, на котором скрылись налетчики после ограбления АЗС, были убиты двое и ранены трое правоохранителей.

Один из нападающих погиб, двоим удалось бежать, но впоследствии они были задержаны. Пресс-служба МВД опубликовала видео, на котором один из подозреваемых сознается, что налетчики приехали из Винницы и готовили теракты на майские праздники; в том числе он называет и имя Заверухи.

Защита утверждает, что во время событий на АЗС Заверуха не находилась в Киеве. Сама Заверуха заявляла, что на нее и других подозреваемых оказывают давление, в том числе и физическое. 1 октября Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения обвиняемым в причастности к нападению и убийству Заверухе, Романюку и Кошелюку в виде 60 суток содержания под стражей.