У Дунаса сменили прокурора, который пропускал суд о «разгоне» николаевского Майдана, а новый еще не читал дело

В уголовном производстве относительно экс-начальника Николаевского городского управления милиции Олега Шевчука за попытку разгона николаевского Майдана сменили прокурора, но последний еще не читал материалы и в заседании объявили перерыв до 22 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Как известно, 25 сентября в Центральном районном суде Николаева снова перенесли заседание по уголовному производству относительно Олега Шевчука. При этом в суде отметили, что такая ситуация происходит уже пятый раз. Позже прокурор Николаевской области Тарас Дунас заявил, что группа сотрудников прокуратуры больше не будет переносить судебные заседания по этому делу.

«В данном уголовном производстве, на стадии исследования доказательств, осуществлено изменение прокурора, в судебное заседание материалам уголовного производства не знакомился», – сообщили в суде о заседании 31 октября.

В то же время, в соответствии с установленным порядком, в судебном заседании все же допросили одного свидетеля – сотрудника полиции, которой в ночь с 22 на 23 октября 2013 года в районе площади Соборной осуществлял охрану общественного порядка.

После того, как свидетель рассказал известные ему факты о происшествии, судья Светлана Гречаная объявила перерыв до 10:00 22 ноября для предоставления прокурору возможности изучить материалы уголовного производства. Также, поскольку не появились другие свидетели в производстве, суд обратил внимание прокурора о необходимости обеспечения прибытия свидетелей заявленных стороной обвинения.

Напомним, что в ночь с 22 на 23 ноября 2013 года сотрудники милиции пошли колонной на несколько десятков участников мирной акции протеста и со второй попытки снесли палатки, установленные на площади ныне Соборной в рамках Евромайдана. При этом между правоохранителями и митингующими завязалась драка, в которой пострадало три человека.

21 апреля 2017 годя суд оправдал Олега Шевчука, но апелляционный суд по жалобе прокуратуры вернул производство на новое рассмотрение.

Ранее также заседания по этому производству игнорировали свидетели и суд оштрафовал потерпевших за неявку на процесс.