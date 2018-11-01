В Николаеве начали судить мать за сброшенного с Ингульского моста младенца – она уверяет, что ребенок выпал случайно

Обвиняемая (фото: архив) В Николаеве огласили обвинительный акт в отношении 42-летней женщины, которую обвиняют в покушении на убийство собственного ребенка. Мать уверяет, что случайно уронила младенца с Ингульского моста.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Как известно, в Николаеве вечером 26 марта нетрезвая женщина выбросила с Ингульского моста в реку своего сына. Спасали девятимесячного младенца из ледяной воды патрульные, медики, очевидцы случившегося и спасатели.

28 марта на время следствия суд арестовал на два месяца подозреваемую. Отметим, что сама женщина сначала признала вину, а потом сменила показания и говорила, что «может, он случайно вывалился».

По утверждению стороны обвинения, по причинам, не зависящим от женщины, она не смогла довести до конца свой преступный умысел, направленный на лишение жизни ребенка, поскольку мальчик был замечен случайными прохожими, которые вызвали скорую помощь и сотрудников полиции, и последние ребенка было спасена.

Обвиняемая на допросе в суде не признала себя виновной и настаивала на том, что ребенок выпал из ее рук через перила моста случайно.

Судом также продлил обвиняемой срок содержания под стражей до 28 декабря.

Для вызова свидетелей, в соответствии с установленным порядком исследования подлежат допросу, в заседании объявили перерыв до 10:00 14 декабря.

Напомним, как в Николаеве мать наказали тремя годами условно за убийство новорожденного. Она рассказала в суде, что пила пиво с подругой, а уже утром у нее начались роды. Она уверяла, что во время родов тянула ребенка за шею, а когда вытащила, взяла на руки ребенка и поняла, что он мертв. Следствие же установило, что она скрывала нежелательную беременность и родила живого ребенка, но сначала задушила новорожденного, а потом положила тело в ванную с водой.