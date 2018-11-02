Жители Николаевщины за месяц сдали в полицию 307 единиц оружия

В Николаевской области в октябре проходил месячник добровольной сдачи оружия, за который граждане сдали в полицию 307 единиц оружия.

Об этом сообщили в управлении превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Среди сданного полиции оружие одна единица нарезного оружия армейского образца, 284 единицы охотничьего гладкоствольного, 7 единиц самодельного оружия, 11 единиц охотничьего нарезного оружия, 31 единица устройств для отстрела резиновых пуль, 97 единиц газового оружия, 1173 различных боеприпаса, 5 мин, 21 снаряд и 2 гранаты.

Напомним, что ранее в Николаеве полиция задержала пьяного мужчину с боевой гранатой.