«Перебивали номера и разбирали на детали»: В Киеве задержали банду угонщиков элитных автомобилей

Прокуратура Киевской области прекратила преступную схему незаконного завладения элитными автомобилями.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что прокуратурой осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по подозрению 4 человек в незаконном завладении транспортными средствами в Киеве и Киевской области.

Так, правоохранителями пресечена преступная схема незаконного завладения автомобилей марок «Toyota», «Lexus», «Honda», «Acura», «BMW», «Range Rover» и «Mercedes».

Указанная преступная группа в течение 2018 года занималась угоном элитных авто с последующей «перебивкой номеров кузова и двигателя», а также их «разборкой» с целью продажи автозапчастей. При этом дельцы использовали устройства, которые глушат GPS и GSM сигналы, GPS трекеры, специальную технику для считывания кодов автомобилей.

31 октября во время проведения более 10 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов были найдены и изъяты автомобили, приборы для изменения идентификационных данных транспортных средств, заготовки для технических паспортов и голографические защитные элементы для техпаспортов, автомобильных номерных знаков и другие вспомогательные средства, приспособленные для совершения незаконных действий, а также денежные средства, полученные преступным путем.

Отмечается, что общая площадь складских помещений, в которых злоумышленники прятали похищенные авто и запчасти к ним, составляет около 1000 кв.м.

В настоящее время решается вопрос о задержании в порядке ст. 208 УПК Украины еще одного человека, который причастен к совершению указанного уголовного преступления. Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе повторно задержали подозреваемого в групповых угонах автомобилей – он пытался подкупить следователя.