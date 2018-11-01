В Харькове ночью неизвестные подорвали банкомат и украли из него деньги

В ночь с 31 октября на 1 ноября в Харькове неизвестные взорвали банкомат и похитили деньги

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

Инцидент произошел на улице Большая Панасовская. В результате происшествия никто из людей не пострадал. Похищенная из банкомата сумма устанавливается.

Согласно заключению специалистов взрывотехнического управления, злоумышленники использовали для ограбления самодельное взрывное устройство.

Факт события внесены в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины. Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают лиц, причастных к ней

Напомним, в центре Николаева ночью неизвестные украли из банкомата «Райффайзен банк» крупную сумму денег.