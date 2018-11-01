Погибшего на Донбассе разведчика 28-й мехбригады до смерти забил старший по званию, состоявший ранее в сепаратистской партии, - СМИ

Погибшего в зоне Операции объединенных сил на востоке Украины командира разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады Ярослава Гаврилюка (позывной «Сява»), забил до смерти старший по должности.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на источник в военной прокуратуре.

Источник говорит, что под Марьинкой Гаврилюка избил на почве неприязненных личных отношений командир разведки батальона Андрей М. По факту нанесения тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, открыто уголовное производство.

По его словам, они служили вместе примерно полтора года, и М часто нападал на Ярослава. Известно, что командир разведки батальона – одессит. Офицер при этом носит погоны сержанта. Сослуживцы Гаврилюка опасаются, что М уйдет от ответственности.

Тем временем стало известно, что в 2014 году, когда началась российская агрессия против Украины, нынешний командир разведки размещал в соцсетях фотографии с георгиевской лентой.

В среду, 31 октября, с Ярославом Гаврилюком попрощались в одесском Доме офицеров, что на Пироговской улице, похоронили на Новогородском (Таировском) кладбище.

По данным «Думской», Андрей М. родился в 1973 году. Окончил Одесскую национальную юридическую академию, был членом сепаратистской партии «Родина» и даже баллотировался от нее в Одесский облсовет.

Напомним, ранее сообщалось что командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады Ярослав Гаврилюк погиб 28 октября на позициях в районе Марьинки Донецкой области.