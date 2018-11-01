Один из участников избиения бездомных на Днепропетровщине, которые погибли от полученных травм, оказался сыном судьи

Трое бездомных мужчин, которых избили двое молодых людей в Павлограде Днепропетровской области, один из которых является сыном судьи, скончались в больнице.

Об этом сообщает местное издание Павлоград.dp.ua.

Как известно, в Павлограде арестовали двух студентов 20 и 18 лет, которые жестоко избивали бездомных, в результате чего один из мужчин от полученных травм скончался.

«Первый умер сразу. Второго отправили в Днепр, он умер там. У этих людей были тяжелые травмы черепа, грудной клетки», - рассказал изданию заместитель главврача больницы №4 по хирургии.

Последняя жертва побоев, по информации главврача, скончалась ночью 30 октября.

«Изначально он поступил к нам с тупым ударом живота, разрывом селезенки и черепно-мозговой травмой. Через время его выписали, а потом он поступил с перитонитом, прооперировали, но он умер», - сказал врач.

По данным издания, один из подозреваемых парней учится в Криворожском центре профессионального образования металлургии и машиностроения, второй – студент Днепропетровского государственного университета внутренних дел. Он же является сыном судьи Юрьевского районного суда Днепропетровской области, отмечает издание.

Позже в пресс-службе суда отреагировали на данную информацию и сообщили, что детальная информация не выяснялась с целью недопущения нарушения судейской этики. Но также отметили, что инцидент не связан с осуществлением судьей правосудия.

«Подчеркиваем, что преступление, в совершении которого обвиняется близкое лицо судьи, не связано с осуществлением судьей правосудия», - сообщили в пресс-службе суда.

В Днепропетровском государственном университете внутренних дел утверждают, что молодого человека отчислили за несколько недель до произошедшего.

Напомним, что в Днепре суд приговорил к 12 годам тюрьмы двух подростков, которые беспричинно убили бездомного.