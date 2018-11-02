В Киеве осужденный за разбой вымогал $30 тысяч у своего адвоката, который «не справился с работой»

В Киеве полиция задержала уголовника, который отсидел за разбой и теперь вымогал у своего адвоката 30 тысяч долларов. Он считал, что адвокат должен вернуть ему деньги, которые не заслужил.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В полицию обратился адвокат и рассказал, что у него вымогают деньги. К вымогательству причастен человек, которого адвокат защищал в 2011 году.

«Тогда уроженец другого государства напал на частного предпринимателя, ударил его гантелей по голове и забрал сумку с деньгами. Впоследствии сотрудники уголовного розыска задержали его. За разбойное нападение суд приговорил его к 10 годам лишения свободы».

- Проведя шесть лет в тюрьме, бывший подзащитный недавно освободился из мест лишения свободы по так называемому «закону Савченко» и пришел к адвокату за моральной и материальной компенсацией. Мужчина требовал вернуть ему 30 тысяч долларов США, которые, по его мнению, правозащитник не заслужил, - сообщил начальник Оболонского управления полиции Михаил Никонов.

Подозреваемого, его 19-летнего сына и 60-летнего жителя столицы задержали во время передачи денег в одном из ресторанов. В операции задействовали бойцов полка полиции специального назначения.

Напомним, что в Одессе полицейский спецназ жестко «принял» группу поддержки «смотрящего» от вора в законе «Гули».