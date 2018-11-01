Пьяный николаевец, задержанный за «минирование» двух домов на Крылова, «заминировал» еще 14 многоэтажек в Заводском районе

В Заводской райотдел полиции доставили мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил о якобы заминировании многоэтажных жилых домов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Как известно, вечером в четверг, 1 ноября, пьяный мужчина сообщил в полицию о якобы заминировании дома №50 по улице Крылова, в котором он живет, и дома №44 по этой же улице. После этого на место происшествия приехали спецслужбы, а жильцов домов эвакуировали.

В полиции также уточнили, что мужчина сообщил, что заминированы якобы 16 домов. Сейчас он дает объяснения полицейским, а его сообщения продолжают проверять специалисты взрывотехнической и кинологической служб ГУНП.Также на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, патрульные полицейские, спасатели и дежурят медики. Большинство домов расположены по улицах Крылова и Белой, пока правоохранители обеспечивают эвакуацию их жителей.

Действия николаевца квалифицированы как заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (часть 1 статьи 259 Уголовного Кодекса Украины).

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Николаеве аноним сообщил, что заминирован люксовый «Mercedes» бизнесмена