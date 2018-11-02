В Харькове СБУ задержала чиновницу ГФС, вымогавшую взятку в 200 тысяч гривен

В Харькове сотрудники управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ задержали чиновницу Государственной фискальной службы, вымогавшую взятку в 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что старший государственный инспектор отдела мониторинга доходов и учетно-отчетных систем регионального управления ГФС требовала от руководителя местного коммерческого предприятия 200 тысяч гривен. За эту сумму злоумышленница обещала не отображать в материалах налоговой проверки все выявленные правонарушения но не начислить в полном объеме штрафные санкции», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленница в одном из заведений общественного питания Харькова во время получения очередной части взятки в размере 100 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленницы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности. Операция по разоблачению взяточнице проводилась совместно с Главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

Напомним, в Запорожье задержали мужчину, который выдавал себя за депутата и предлагал сотруднику СБУ взятку в $5 тысяч.