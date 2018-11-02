На Николаевщине преступники напали на завод: После избиения охраны с лаборантом они распилили сейф и унесли ₴200 тысяч

В Баштанке ранним утром 2 ноября четверо неизвестных мужчин ворвались в помещение проходной завода, избили охранника, женщину-лаборанта, связали их, а после этого распилили сейф и забрали более 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

О нападении в полицию около четырех часов утра сообщил пострадавший охранник предприятия. Также нападающие демонтировали камеры видеонаблюдения и скрылись в неизвестном направлении.

Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личности и задержать преступников.

По данному факту в Баштанском отделе полиции ГУНП в Николаевской области начали уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, как в Вознесенске злоумышленники инсценировали разбой на предприятии, чтобы скрыть кражу.