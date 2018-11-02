На Киевщине полиция задержала подозреваемых в покушении на координатора радикальной организации С14 и его отца

В Киевской области сотрудники полиции задержали банду, которая осуществила покушение на координатора радикальной националистической организации С14 Сергея Мазура.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Сегодня в ходе проведения специальных розыскных мероприятий полицейскими Киевской области были задержаны 3 лица, которые обоснованно подозреваются в покушении на убийство координатора общественной организации «С14» Сергея Мазура, в результате которого был тяжело ранен его отец», — написал он.

У подозреваемых обнаружены и изъяты пистолет и граната.

Ранее сообщалось, что в квартиру координатора организации С14 Сергея Мазура ночью неизвестные бросили гранату, в результате чего был ранен его отец.

Напомним, в Киеве в правительственном квартале полиция задержала около 40 вооруженных молодчиков – в их числе и скандальная Вита Заверуха.