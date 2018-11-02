В Николаеве ОПГ, которая развернула масштабную аферу на продаже автомобилей, отправили в СИЗО – они хотят оспорить арест

Фото с места происшествия и задержания подозреваемых Подозреваемых в мошенничестве в особо крупных размерах при продаже автомобилей по решению суда взяли под стражу с возможностью выхода из СИЗО под залог, но они хотят оспорить эту меру пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского апелляционного суда.

Как известно, в Николаеве полиция задержали злоумышленников, которые создали сеть фиктивных фирм по продаже автомобилей. Орудовали аферисты течение года в Николаевской, Одесской, Херсонской и Харьковской областях Украины. Сумма нанесенного мошенниками ущерба сейчас уже превышает четыре миллиона гривен, но полиция продолжает устанавливать возможных участников преступной группы и их жертв.

После задержания Заводский районный суд Николаева избрал подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой») меру пресечения в виде содержания под стражей с возможность выхода из следственного изолятора под залог.

Десять подозреваемых подали апелляционные жалобы на это решение суда и рассмотрение этих апелляций планировалось 2 и 5 ноября. Но поскольку в уголовной палате Николаевского апелляционного суда всего пятеро судей, а двое из них находятся на больничном, еще один уже рассматривал производство на этапе досудебного расследования и уже не может рассматривать апелляцию по этому делу, то заседание не состоится в назначенное ранее время.

Напомним, в 2017 году в Николаеве полиция задержала аферистов, которые обманывали граждан под предлогом продажи и установки газовых плит.

В июле организатор, 19-летний житель Харькова, и его сообщник были задержаны полицейскими Ингульского района. В ходе следствия доказано 42 факта мошеннических действий в отношении жителей Ингульского района и 10 – Заводского. Отобранные у пожилых людей деньги мошенники потратили на «мажорные» развлечения, чем хвастались, выкладывая фотографии в соцсети. Также полиция опубликовала фото девушки с деньгами – судя по всему, это может быть жительница Харькова, о которой сообщалось ранее, и которую подозревали в причастности к мошенничеству. В деле был и четвертый фигурант – еще один мужчина, которого подозревали в преступлении.