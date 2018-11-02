Бывший военнослужащий из Николаевщины из пистолета обстрелял валютчиков в Бердянске

Возле ломбарда в центре Бердянска вечером 31 октября бывший военнослужащий, уроженец Николаевской области, в ходе конфликта обстрелял из пистолета местных валютчиков.

Об этом сообщают в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Запорожской области и в местных СМИ.

Прибывшая на место происшествия полиция установила, что между гражданином 1981 года и двумя мужчинами 1975 и 1987 года рождения возник конфликт, который перерос в драку. Далее первый сужчина сделал несколько выстрелов в сторону местных жителей. Благодаря помощи прохожих граждан правонарушителя задержали.

Двух пострадавших доставили в больницу с огнестрельными ранениями брюшной полости.

На месте происшествия изъяли пистолет, происхождение которого устанавливается. Злоумышленника полиция задержала в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Издание «pro.berdyansk» сообщает, что у зачинщика стрельбы изъяли фальшивые деньги и документы, удостоверяющие личность. Стрелявшим оказался житель Николаевской области, который ранее служил в военной части вблизи Бердянска. Представители руководства этой части рассказали журналистам, что мужчина уволился почти два месяца назад.

По словам очевидцем, стрелок якобы пытался обменять фальшивые деньги, а после разоблачения между мужчинами начался конфликт.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!!!

Напомним, как на центральном автовокзале Николаева двое военных в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу.