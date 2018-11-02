В Николаеве налоговики изъяли почти полмиллиона пачек контрафактных сигарет

В четверг, 1 ноября, в Николаеве во время обысков в незаконных киосках изъяли контрафактные табачные изделия.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Следователи следственного управления финансовых расследований ГУ Государственной фискальной службы в области совместно с прокуратурой разоблачили сеть незаконных пунктов продажи незаконно изготовленных табачных изделий, в том числе контрабандного происхождения и с фальсифицированными марками акцизного налога.

Обыски были проведены в девяти торговых киосках и трех складских помещениях в Николаеве, в ходе которых изъято более 450 тысяч пачек незаконно изготовленных сигарет без марок акцизного налога, с марками акцизного налога Украины с признаками подделки, и контрабандных сигарет с марками акцизного налога других стран (Польша, Молдова).

Досудебное расследование по части 1 статьи 204, части 1 статьи 199 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное приобретение, транспортировку, хранение с целью сбыта и сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, а также приобретение, хранение с целью использования при продаже незаконно изготовленных табачных изделий поддельных марок акцизного налога») продолжается. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

Напомним, что на Николаевщине пограничники и СБУ обнаружили на судне контрабандные сигареты на ₴8 миллионов.