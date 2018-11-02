«Закрыл в комнате и раздел»: На Николаевщине полиция задержала подозреваемого в развращении 15-летней падчерицы

Фото - иллюстрация На Николаевщине полицейские задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в растлении своей падчерицы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

В четверг, 1 ноября, в полицию обратилась 15-летняя девочка, сообщив, что в течение нескольких лет ее совращает отчим.

По словам заявительницы стало известно, что последний раз мужчина совершал распутные действия три дня назад, запершись в комнате и раздев ее. В какой-то момент несовершеннолетняя вырвалась и убежала к соседям, где и провела несколько дней, рассказав что именно с ней произошло.

Правоохранители задержали 39-летнего мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 156 Уголовного Кодекса Украины («Развращение несовершеннолетних»), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Назначено проведение экспертиз.

Полицейские выяснили, что мать девочки знала о преступных действиях мужчины относительно ее дочери, однако никаких мер не принимала и никому ничего не сообщала. Сейчас решается вопрос о привлечении ее к ответственности. Продолжается расследование.

Напомним, что Арбузинский районный суд оправдал мужчину, которого обвиняли в изнасиловании 7-летней падчерцы, за него в суде просила мать девочки.