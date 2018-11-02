В Лондоне неизвестный ранил ножом двух человек в офисе компании «Sony Music»

Неизвестный с ножом ранил двух человек в здании в центре Лондона, где находится офис компании Sony Music UK.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на Reuters.

Инцидент случился на улице Дерри стрит. В полиции сказали, что один человек арестован. Людей из офисных помещений эвакуировали. Предварительно происшествие не связывают с терроризмом.

ВВС со ссылкой на местные СМИ сообщает, что инцидент произошел на третьем этаже здания, где располагается штаб-квартира Sony Music.

Кроме того, как сообщает «Зеркало недели», детективы контртеррористического командования Нового Скотланд-Ярда арестовали двух человек по подозрению в подготовке террористического акта. Сейчас офицеры проводят обыски в домах задержанных.

«1 ноября офицеры арестовали 47-летнего мужчину на юге Лондона по подозрению в подготовке террористических актов… Он содержится под стражей в полицейском участке южного Лондона в соответствии с Законом о полиции и уголовных доказательствах», - рассказали в полиции Лондона.

В понедельник, 29 октября, детективы арестовали 40-летнего мужчину по подозрению в подготовке или подстрекательстве к актам терроризма.

Напомним, что ранее в Великобритании полиция задержала мужчину, который пытался украсть Великую хартию вольностей из собора Солсбери.