В Николаеве патрульные остановили депутата облсовета Белаву – подозревают, что он сел пьяным за руль «Maserati»

В Николаеве 2 ноября на улице Генерала Карпенко патрульные остановили автомобиль «Maserati», которым управлял депутат Николаевского областного совета Владислав Белава.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Автомобиль Белавы остановили в районе 1-го КП. Патрульные обнаружили, что у депутата, который был за рулем, были явные признаки алкогольного опьянения. На месте событий Белава отказался проходить проверку с помощью алкотестера «Драгер». Поэтому его отвезли на освидетельствование в лабораторию на улице 2-я Экипажная (Володарского). На освидетельствование выехала также мониторинговая группа патрульной полиции, чтобы проконтролировать ситуацию.

«Водила в дрова готовый!» - так описывают ситуацию в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Фото - Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области» Владислав Белава

В лаборатории Белава согласился пройти освидетельствование, сдал необходимые анализы. Результаты тестов будут известны через три дня. Если они подтвердят, что Белава был пьян, то на него составят административные материалы, которые направят в суд. За вождение в пьяном виде грозит наказание в виде штрафа в 10,2 тысячи гривен и лишения права управлять автомобилем на протяжении года.

«Новости-N» сообщают, что Белава отказался общаться с журналистами. Он вышел из лаборатории в плотно надвинутом на лоб капюшоне и спотыкающейся походкой, пошатываясь, сел в автомобиль «Audi» на пассажирское сидение. При этом чувствовался запах спиртного.

Напомним, что Владислав Белава избирался в областной совет от «Оппозиционного блока», но в декабре 2017 года вышел из фракции этой политсилы и вместе с коллегами сформировал отдельную депутатскую группу. Также Белава является зятем Игоря Дятлова - экс-главы Николаевского облсовета и главы фракции «Оппозиционного блока» в Николаевском городском совете.

В 2017 году Белаву оштрафовали за невнесение в декларацию данных о покупке «Maserati» почти за 800 тысяч гривен. В ноябре 2017 года его оштрафовали за нарушения в декларации о доходах. Кроме того, два депутата Николаевского областного совета, которые ранее были в «Оппоблоке», Андрей Кротов и Владислав Белава при продаже-покупке автомобиля «Nissan» не вовремя внесли соответствующие данные о проведенной сделке в свои декларации, за что схлопотали протоколы о совершении административного правонарушения.

В октябре 2018 года Белава приезжал на место ДТП, чтобы поддержать водителя «Mercedes», автомобиль которого зацепил троллейбус.