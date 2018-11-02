В центре Николаева девушка, заподозрив своего парня в измене, всадила ему нож в спину

Вечером в пятницу на проспекте Центральном в Николаеве, произошла ссора, в результате которой молодой человек получил ножевое ранение в область сердца.

Об этом сообщает издание Новости-Н, со ссылкой на очевидцев происшествия.

Инцидент произошел на проспекте, между улицами 1-й и 2-й Слободской, возле круглосуточного гастронома.

По словам свидетелей, двое молодых людей и девушка начали ссориться между собой. Из раздававшихся криков было ясно, что девушка обвиняет парня в измене. В ходе ссоры, парень якобы даже ударил девушку. После этого он повернулся к ней спиной, и получил удар ножом под левую лопатку.

Пострадавший был экстренно госпитализирован в БСМП. Состояние его расценивается, как тяжелое.

Девушка и второй молодой человек задержаны и доставлены в Центральный райотдел полиции.