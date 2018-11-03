В Николаеве организатор митингов заявил, что ему на дверь повесили похоронный венок

В Николаеве неизвестные повесили похоронный венок и положили два цветка под двери жилья Александра Иваненко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, что Иваненко организовывает митинги «за право выбора управляющей компании» и против повышения тарифов. Себя он называет «координатором общественного движения многоквартирных домов города Николаева». По его словам, венок на двери повесили 1 ноября, через день после митинга против повышения цены на газ.

«Под дверь моей квартиры принесли привет от доброжелателей, что срывали 4 октября сессию городского совета по рассмотрению нашего требования и преступного конкурса на выбор управляющей компании имени Репина, мешали нам на митингах. Да, внесли смуту в душу моих близких, да, неприятно писать заявление в полицию за угрозы и фиксировать пока хулиганство», - сообщил Иваненко.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили, что Иваненко обращался в полицию по этому поводу. Но при этом он не выдвинул никому претензий и заявил, что никого в этом не подозревает. Отметим, что судя по всему, венок повесили на двери тамбура, который ведет к входу в две квартиры.

Напомним, что 4 октября на сессии Николаевского горсовета к депутатам подбежал один из праворадикалов из организации Социал-национальная ассамблея и пытался облить фекалиями депутата Ентина. При этом фекалии также попали на депутатов Елену Киселеву и Сергея Мотуза и на самого нападавшего, который сумел сбежать. Из-за этого сессия городского совета была сорвана.