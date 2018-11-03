В США неизвестный открыл стрельбу в торговом центре, а после покончил с собой

В пятницу, 2 ноября, в американском штате Флорида неизвестный открыл стрельбу в студии йоги в местном торговом центре.

Об этом сообщает Znaj.UA, ссылаясь на The Associated Press.

Так, стрельба началась в студии Hot Yoga в небольшом торговом центре Таллахаси. В результате происшествия погибло три человека, ещё нескольких в критическом состоянии госпитализировали в больницы.

Сам нападавший застрелился на месте преступления. Полиция пока не идентифицировала стрелка и не выяснила его мотивы. Однако считают, что он действовал один.

- Все улики указывают на то, что нападающий действовал один и погиб, поэтому нет никакой дополнительной угрозы для населения, - рассказал начальник полиции города Майкл Деле.

Отмечается, что один из пострадавших пытался остановить стрелка, однако тот сбил мужчину с ног пистолетом и направил оружие на себя.

Напомним, что ранее в США мужчина устроил стрельбу в синагоге – погибли четверо людей.