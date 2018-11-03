В Киеве задержали разыскивакмого по подозрению в госизмене экс-главу крымского суда Чернобука

В Киеве в субботу, 3 ноября, на улице Ветряные горы задержали экс-председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука. Его подозревают в государственной измене за то, что он в 2014 году якобы помогал крымским судам перейти на работу по российскому законодательству.

Об этом сообщает Слідство.Инфо.

Напомним, что в июле 2018 года СБУ заподозрила в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма, устроившегося в Днепровский горсовет.

Спецоперацию по задержанию экс-судьи проводила Служба безопасности Украины. Расследованием дела занималось управление «К» СБУ под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым. Экс-судью разыскивали более полугода и сначала пытались задержать в Днепре, но он сбежал от правоохранителей.

Отмечается, что Чорнобук скрывался в Украине и не мог уехать заграницу, так как был объявлен в международный розыск. Ему объявили о подозрении и теперь должны повезти в Голосеевский суд Киева для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Сам задержанный попросил, чтобы его адвокатом была его жена.

Как известно, Чорнобук возглавил Апелляционный суд АР Крым в феврале 2011 года. Всего с 2005 года он работал в судах Киева, Днепра и Крыма. По версии следствия, во время российской спецоперации по аннексии полуострова бывший судья активно сотрудничал с оккупантами. Так, 24 марта 2014 на заседании суда он призвал судей учить законодательство РФ и получать российские паспорта.

Несмотря на действия, в которых подозревают Чернобука, после аннексии Крыма он вернулся на материковую часть Украины и перевелся в Апелляционный суд Днепропетровской области. Экс-судья даже некоторое время работал советником мэра Днепра Бориса Филатова. Прокуратура Крыма объявила его в розыск только 11 июля 2018.

Сам Чорнобук обвинения в сепаратизме отрицал. По словам экс-судьи, после аннексии Крыма он «вынужден был покинуть свой пост». Мол, его выгнали из полуострова, а не выдав даже трудовой книжки и личного дела.

Ранее сообщалось, что украинская прокуратура Автономной республики Крым проверяет причастность каждого крымского госслужащего к совершению государственной измены, которая должна заключаться в активных действиях по ведению подрывной деятельности.