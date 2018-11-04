В Чернобыле задержали трех финских сталкеров, незаконно пробравшихся в зону отчуждения

Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС вблизи села Бычки полиция задержала трех граждан Финляндии возрастом 22-24 года. Они незаконно проникли на территорию зоны отчуждения, вне контрольно-пропускных пунктов, на автомобиле «Toyota» с целью экстремального туризма.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы. Им грозит наказание в виде штрафа от 340 до 510 гривен. Авто сейчас находится на штрафплощадке. Также полиция обратилась с представлением в миграционную службу о сокращении срока пребывания указанных граждан на территории Украины.

Напомним, что ранее в Припяти задержали несовершеннолетнего «сталкера», который основательно подготовился к путешествию в «зону».