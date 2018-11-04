В Луганской области в заброшенном кинотеатре нашли большой арсенал боеприпасов

На Луганщине, в помещении бывшего кинотеатра в селе Щедрищево, вблизи города Северодонецка 2 ноября обнаружили крупный арсенал оружия и боеприпасов.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.
Во время осмотра места происшествия специалисты-взрывотехники обнаружили:
- одноразовые гранатометы РПГ-22 - 4 шт;
- гранатометные выстрелы ПГ-7 – 130 шт;
- пороховые заряды к выстрелам ПГ-7 – 140 шт;
- корпуса гранат РГД-5 - 6 шт;
- корпуса гранат Ф-1 – 84 шт;
- корпуса гранат РГН – 83 шт;
- корпуса гранат РГО – 29 шт;
- взрыватель УЗРГМ-2 – 194 шт;
- взрыватель УДО – 129 шт;
- дымовая граната РДГ-2Б – 70 шт;
- дымовая мина ДМ-11 – 5 шт;
- патроны калибра 14,5 мм с взрывателями МДЗ – 80 шт;
- выстрелы ВОГ – 80 шт;
- выстрелы ВОГ-17М – 290 шт;
- патроны калибра 5,45 мм - 28 тысяч 80 шт;
- патроны калибра 7,62 мм – 17,2 тысячи шт.
Принимаются меры по установлению личностей причастных к этому арсеналу.
Напомним, что жители Николаевщины за месяц сдали в полицию 307 единиц оружия.