В Луганской области в заброшенном кинотеатре нашли большой арсенал боеприпасов

На Луганщине, в помещении бывшего кинотеатра в селе Щедрищево, вблизи города Северодонецка 2 ноября обнаружили крупный арсенал оружия и боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

Во время осмотра места происшествия специалисты-взрывотехники обнаружили:

- одноразовые гранатометы РПГ-22 - 4 шт; - гранатометные выстрелы ПГ-7 – 130 шт; - пороховые заряды к выстрелам ПГ-7 – 140 шт; - корпуса гранат РГД-5 - 6 шт; - корпуса гранат Ф-1 – 84 шт; - корпуса гранат РГН – 83 шт; - корпуса гранат РГО – 29 шт; - взрыватель УЗРГМ-2 – 194 шт; - взрыватель УДО – 129 шт; - дымовая граната РДГ-2Б – 70 шт; - дымовая мина ДМ-11 – 5 шт; - патроны калибра 14,5 мм с взрывателями МДЗ – 80 шт; - выстрелы ВОГ – 80 шт; - выстрелы ВОГ-17М – 290 шт; - патроны калибра 5,45 мм - 28 тысяч 80 шт; - патроны калибра 7,62 мм – 17,2 тысячи шт.

Принимаются меры по установлению личностей причастных к этому арсеналу.

Напомним, что жители Николаевщины за месяц сдали в полицию 307 единиц оружия.