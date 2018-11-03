Немецкие наркодилеры попались полиции, когда сэкономили на почтовых марках

В Германии подозреваемые ежедневно отправляли по почте более 100 посылок с марихуаной. Полиция вышла на их след из-за глупой ошибки.

Об этом сообщает «DW».

Подозреваемые в возрасте от 22 до 53 лет торговали наркотиками в даркнете, теневом секторе интернета. Они отправляли марихуану по обычной почте по всей Европе, сообщает прокуратура Кельна. В графе «отправитель» были указаны адреса нескольких компаний в округе Рейн-Зиг. Преступники совершили ошибку – приклеили более дешевые марки, и посылки вернулись по обратному адресу. Работники фирм удивились содержимому посылки и немедленно обратились в полицию. Сейчас 18 подозреваемых из Бонна, Тросдорфа и Санкт-Августина находятся под следствием.

В Германии употребление марихуаны запрещено. В марте 2017 года коноплю разрешили использовать в качестве медицинского средства. Немецкие врачи могут выписывать препараты с содержанием каннабиса пациентам с некоторыми хроническими заболеваниями и сильными болями.

Напомним, что ранее наркоторговцы из Баштанки хотели «экспортировать» марихуану в Европу, но к ним с обысками пришла СБУ.