«Хотел отпугнуть собаку»: На Закарпатье мужчина случайно застрелил родственницу

В Закарпатской области мужчина хотел отпугнуть собаку и попал из ружья в родственницу. Женщина погибла на месте происшествия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Информация о случившемся в селе Шишливцы Ужгородского района в полицию поступила в субботу, в 16:00.

«60-летний житель села, находясь на заднем дворе своего дома, случайно выстрелил из зарегистрированного на его имя ружья в 62-летнюю сестру жены, которая проживает с ним в одном доме. Мужчина утверждает, что хотел отпугнуть собаку, а в женщину попал случайно. Потерпевшая от полученного ранения скончалась на месте происшествия», - говорится в сообщении.

По данному факту сейчас открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство. Стрелка задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что полиция Сумской области задержала по подозрению в тройном убийстве 71-летнего жителя одного из сел Белопольского района и его 37-летнего сына.